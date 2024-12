PSD a castigat alegerile in Municipiul Calarasi

Social-democratii s-au clasat pe primul loc in municipiul resedinta de judet la alegerile parlamentare din 1 decembrie.PSD a obtinut 7.474 de voturi, adica un procent de 29,33%, fiind urmat de AUR cu 5.525 de voturi (21,68%). Pe 3 s-a situat PNL cu 2.705 voturi (10,61%) iar pe 4 USR, cu 2601 voturi (10,21%). In fine pe 5 se afla in topul municipal Partidul SOS Romania cu 1.661 de voturi (6,52).Numarul total al votantilor a fost de 26.199, prezenta fiind de 45,33%.In noul Parlament, ... citește toată știrea