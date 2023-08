Avand in vedere riscul ca Romania sa nu se incadreze in tinta de deficit bugetar, precum si necesitatea de a reforma sistemul bugetar, Guvernul condus de Marcel Ciolacu are drept prioritate rezolvarea acestor aspecte.In acest sens, a fost prezentat un draft de ordonanta de urgenta care prevede urmatoarele lucruri:1. Reducerea cu 200.000 de posturi vacante, dar bugetate!2. Numarul consilierilor din agentii, companii de stat, directii, precum si cei de la cabinetele prefectilor, ... citeste toata stirea