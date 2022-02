PSD | Ad. Chesnoiu: Anul acesta lansam programul pentru cultura cartofului si programul pentru struguri de masa

Deputatul PSD, Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a anuntat duminica, 06 februarie 2022 ca pe langa cele trei programe care au fost aprobate saptamana trecuta in sedinta de Guvern, programul Tomata, programul Usturoiul si programul pentru sustinerea accizei la motorina "anul acesta, in materie de zona vegetala, lansam doua programe noi pe care le-am prins in bugetul de stat, programul pentru cultura cartofului si programul pentru struguri de masa"."Anul acesta, in ... citeste toata stirea