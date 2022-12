PSD: Am adoptat un buget care vine in sprijinul romanilor

Bugetul pentru anul 2023 este, in ciuda unor presiuni financiare uriase si a crizelor, unul care protejeaza romanii. Am respins populismul si nu am cazut in patima austeritatii, pe care au practicat-o mai demult unele partide de dreapta. Ne-am pus amprenta pe acest buget cu masuri care au grija ca romanii sa treaca cat mai bine peste aceasta perioada. Sunt prinse, de asemenea, si masuri economice care sustin locurile de munca si functionarea economiei.Intrucat nu stim cand se vor tempera ... citeste toata stirea