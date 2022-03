PSD anunta indeplinirea unui alt obiectiv strategic din programul de guvernare: o noua schema de ajutoare de stat pentru companiile romanesti

Ministrul PSD al Finantelor, Adrian Caciu, a finalizat noua schema de ajutor de stat care va sustine, in mod real, finantarea proiectelor de investitii cu impact major in economie si va avea ca efect diminuarea riscurilor de administrare ineficienta a resurselor umane si financiare ale statului.Una dintre modificarile esentiale este majorarea plafonului maxim al investitiei la valoarea de 5 milioane de euro, in paralel cu introducerea unor sectoare eligibile care asigura orientarea resurselor ... citeste toata stirea