PSD Calarasi ar putea stabili saptamana viitoare vicepresedintii Consiliului Judetean pentru mandatul 2024-2028

Viitorii vicepresedinti ai Consiliului Judetean Calarasi ar putea fi stabiliti saptamana viitoare in cadrul Biroului Permanent Judetean, a anuntat joi liderul PSD Calarasi, Vasile Iliutacare la alegerile din 9 iunie si-a reconfirmat mandatul de presedinte al CJ Calarasi."Trebuie sa ne intalnim in sedinta politica, in Biroul Permanent Judetean si vom decide cine-si doreste sa vina in competitie pentru functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean. Ne vom intalni saptamana viitoare.", a ... citește toată știrea