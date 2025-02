PSD Calarasi: Guvernul acorda un sprijin de 800 de lei pensionarilor cu venituri mici - banii vor fi platiti in doua transe!

Guvernul Romaniei a decis sa acorde un sprijin financiar de 800 de lei pensionarilor cu venituri mici, conform unei decizii luate miercuri, 12 februarie 2025, de coalitia de guvernare. Acest ajutor va fi distribuit in doua transe egale: prima in luna aprilie si a doua in a doua parte a anului.De acest sprijin vor beneficia aproximativ 2,5 milioane de pensionari ale caror pensii nu depasesc 2.574 de lei, echivalentul salariului minim net pe economie. Bugetul alocat pentru aceasta masura este ... citește toată știrea