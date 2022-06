PSD cere ministrului Energiei sa nu inchida capacitati de productie a energiei pe baza de carbune fara a pune ceva in loc

PSD nu sustine proiectul de ordonanta de urgenta privind decarbonizarea, initiat de ministrul Energiei, Virgil Popescu, care propune inchiderea unor capacitati de productie pe carbune pana la finalul anului, asta in timp ce restul tarilor europene redeschid centrale pe carbune pentru a face fata crizei energetice. Nu putem accepta ca sute de megawati sa dispara peste noapte fara sa punem in loc noi capacitati de productie. Asta inseamna sa ne trezim rapid in situatia de a nu mai avea energia ... citeste toata stirea