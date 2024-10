PSD cere PNL sa inceteze sarabanda fentelor electorale cu proiectele de lege privind pensiile militare

PSD anunta ca va vota in Parlament modificarile legislative care rezolva solicitarile pensionarilor militari. Totodata, PSD solicita PNL sa inceteze sa mai foloseasca aceasta categorie de pensionari in scop electoral! Nu le blocheaza nimeni proiectele de lege.Singurii care saboteaza rezolvarea situatiei sunt chiar liberalii, care s-au incurcat in initiativele depuse in Parlament, pe aceasta tema.Inca din luna aprilie, reprezentantul PNL care conduce Comisia de buget-finante din Camera ... citește toată știrea