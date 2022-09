PSD considera ca mecanismul salariului minim european poate fi aplicat in Romania de la 1 ianuarie 2023

PSD va sustine in Coalitia de guvernare ca Guvernul sa adopte chiar din acest an prevederile directivei europene adoptate recent de Parlamentul European cu privire la salariile minime adecvate din Uniunea Europeana, astfel incat acestea sa se aplice de la 1 ianuarie 2023.Introducerea in Romania a mecanismului recomandat in Directiva, prin care salariul minim e stabilit la 50% din valoarea salariului mediu brut pe economie ar conduce la o crestere a venitului minim de la 1 ianuarie 2023 la o ... citeste toata stirea