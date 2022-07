PSD | Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat ca bugetul european sa fie adaptat conditiilor de razboi si noilor provocari

Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat ca bugetul european sa fie adaptat conditiilor de razboi si noilor provocari, in interventia pe care a avut-o in cadrul Comisiei pentru Bugete din Parlamentul European, din aceasta saptamana, in calitatea sa de raportor alternativ pentru bugetul european."Nu putem avea un buget normal in aceste vremuri de mari provocari, avem nevoie de un buget adaptat nevoilor actuale, putem spune ca avem nevoie de un buget de razboi fiindca ne confruntam cu mari ... citeste toata stirea