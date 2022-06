PSD: Guvernul trebuie sa intervina pentru reducerea preturilor la carburanti

PSD saluta acordul partidelor din Coalitie cu privire la necesitatea unei interventii hotarate din partea Guvernului pentru combaterea cresterii preturilor la carburanti. In acest sens, PSD solicita ministrului Energiei, Virgil Popescu, sa prezinte urgent in Coalitie propunerea de reglementare pentru realizarea acestui obiectiv, fie plafonare, fie alta solutie identificata in acest sens.Totodata, PSD subliniaza ca orice intarziere a unei decizii din partea Executivului in aceasta privinta ... citeste toata stirea