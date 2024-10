PSD ii cere lui Nicolae Ciuca sa-i solicite, pe linie politica, sefului SGG sa desecretizeze deciziile privind "Palatul Imparatului"

PSD ii solicita presedintelui PNL, Nicolae Ciuca, sa-i ceara pe linie politica Secretarului General al Guvernului, Mircea Abrudean, ceea ce deja i-a solicitat premierul pe linie executiva, respectiv sa desecretizeze deciziile legate de Vila din bd. Aviatorilor nr. 86, cunoscuta si sub numele de "Palatul Imparatului".Daca presedintele PNL nu are nimic de ascuns in aceasta privinta ar trebui sa-i ceara colegului sau de partid sa nu tergiverseze procedura de desecretizare solicitata de premierul ... citește toată știrea