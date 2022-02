PSD insista pentru reglementarea pretului energiei macar un an

PSD isi reafirma pozitia deja exprimata, ca pana nu se actioneaza asupra cauzei fundamentale, respectiv pretul scapat de sub control al energiei, inflatia nu va fi stavilita. In consecinta, toate celelalte preturi vor continua sa creasca, populatia si economia vor suferi tot mai mult.De aceea Partidul Social Democrat insista ca reglementarea pretului energiei - pe termen limitat, macar un an - ar trata si cauza, in timp ce plafonarea/compensarea, indiferent de ajustarile care vor mai avea loc, ... citeste toata stirea