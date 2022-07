PSD intervine in OUG privind decarbonificarea: nicio unitate de productie de energie nu va fi inchisa pana cand nu se pun in functiune unitati de productie echivalente.PSD anunta ca in urma interventiei expertilor social-democrati Ministerul Energiei va modifica proiectul de ordonanta de urgenta privind decarbonificarea sistemului energetic din Romania, astfel incat sa fie indeplinite urmatoarele doua criterii:1) Nu se inchide nimic fara a se pune ceva in loc. Nicio unitate de productie de ... citeste toata stirea