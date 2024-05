PSD | Ion Samoila: Ne-am propus ca target sa obtinem 60% la vot direct

Secretarul executiv al PSD Calarasi, Ion Samoila, vicepresedinte al CJ Calarasi a declarat joi la Calarasi, cu o zi inainte de startul campaniei electorale ca social-democratii sunt pregatiti sa-si atinga tintele pe 9 iunie. La nivel judetean, targetul este de 60% atat la nivel de primarii cat si in Consiliul Judetean."Am facut in judet, inclusiv in municipiul Calarasi, intalniri zonale cu foarte multi cetateni, plecand de la Mircea Voda si pana in Magureni, in toate cartierele de fapt, si va ... citește toată știrea