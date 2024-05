PSD | Marius Dulce: Calarasiul are nevoie de continuitate pentru a finaliza toate obiectivele incepute si pentru a da startul altelor noi

Calaraseni,In ultimii 4 ani de zile am fost partenerul comunitatii in tot ceea ce a insemnat dezvoltarea municipiului.Sunt convins ca fiecare dintre noi iubim acest oras, vrem sa locuim in zone linistite, cu strazi asfaltate, cu locuri de joaca pentru cei mici si in deplina siguranta.Mandatul Dulce a atras pentru oras peste 70 de milioane de euro, bani pentru proiectele atat de necesare modernizarii.Va indemn sa fim, in continuare, parteneri pentru bunastarea noastra, a tuturor!Numai ... citește toată știrea