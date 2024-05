PSD | Marius Dulce: Un mandat al investitiilor de care municipiul nostru are atata nevoie. Va astept alaturi de mine si de echipa PSD pe 9 iunie!

Calaraseni,Administratia locala, in mandatul meu, a reusit sa acceseze proiecte, finantate din fonduri nationale si europene in valoare de peste 68 de milioane de euro. Suma ar putea fi depasita in cazul in care Comisia Tehnico-Economica din cadrul MDLAP va aproba proiectul de reabilitare si modernizare a cinematografului Victoria, investitie previzionata la peste 29 de milioane de lei, adica peste 5,8 milioane euro.Proiecte 2021-20241. Proiecte finantate prin AFM si PNRR: 239.796.361,40 ... citește toată știrea