PSD | N. Cionoiu: Si noi si dumneavoastra ne uitam cum fata orasului si a judetului se schimba in bine

Senatorul Nicusor Cionoiu a transmis astazi pe pagina personala de Facebook un mesaj de sustinere pentru candidatii propusi de PSD Calarasi la alegerile din 9 iunie pentru sefia Consiliului Judetean, respective Primaria Municipiului Calarasi. In opinia sa, sub conducerea lui Vasile Iliuta, respective a lui Marius Dulce care "stiu sa faca administratie pentru performanta", "fata orasului si a judetului se schimba in bine"."Suntem echipa care va fi mereu aproape de oameni si care face ... citește toată știrea