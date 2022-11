PSD: nimeni nu va plati preturi mai mari, iar pentru categoriile vulnerabile facturile vor fi mai mici

PSD propune reglementarea pietei energetice in mod simplu si echitabil: nimeni nu va plati preturi mai mari, iar pentru categoriile vulnerabile facturile vor fi mai mici.PSD precizeaza ca modelul sau propus in Coalitie pentru reglementarea preturilor la energia electrica aduce beneficii suplimentare, pe langa cele deja acordate de Guvern, in special pentru consumatorii vulnerabili si pentru economia romaneasca. In plus, Romania va valorifica 2,2 miliarde de euro pentru compensarea facturilor ... citeste toata stirea