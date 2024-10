PSD nu va avea pe listele de candidati persoane trimise in judecata pentru fapte de coruptie

Consiliul Politic National al PSD a hotarat marti, cu unanimitate de voturi, ca pe listele electorale ale partidului pentru alegerile parlamentare sa nu fie incluse persoane care au fost trimise in judecata pentru: fapte de coruptie, fapte asimilate celor de coruptie sau incompatibilitati.In acest fel, PSD isi respecta angajamentul fata de alegatori de a formaliza o conduita, pe care a practicat-o in mod constant in ultimii ani, cu privire la respectarea standardelor de integritate in ... citește toată știrea