Senatorul Radu Oprea, purtatorul de cuvant al PSD, considera ca, in acest moment, trebuie sa existe o discutie corecta in societate despre sistemul de pensii."Pensiile speciale - sau cele numite speciale, pentru ca probabil ca sunteti de acord ca pensiile militarilor nu sunt neaparat pensii speciale - sunt in responsabilitatea fiecarui ministru si in spatiul public a fost aceasta discutie ca ministrii ... citeste toata stirea