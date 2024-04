PSD | Salariul minim european va fi introdus in Romania in acest an

PSD isi asuma ca obiectiv politic major implementarea salariului minim european in Romania, pana la finalul anului 2024. In acest sens, specialistii PSD lucreaza deja la elaborarea unei propuneri de reglementare, pentru transpunerea in legislatia nationala a Directivei europene privind salariile minime adecvate in Uniunea Europeana. Propunerea va fi realizata in colaborare cu ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu.PSD considera ca trebuie definit un mecanism automat pentru majorarea anuala a ... citește toată știrea