PSD se opune majorarii salariilor parlamentarilor

PSD va propune in cadrul Coalitiei de guvernare ca prevederile proiectului de lege adoptat de Senat referitoare la actualizarea salariilor demnitarilor sa nu se aplice parlamentarilor si altor categorii de bugetari, ci doar alesilor locali.Daca in privinta acestora din urma o actualizare este justificata avand in vedere ca nivelul de salarizare este mai scazut iar calculul inca se face prin raportarea la salariul minim din 2018, in cazul parlamentarilor si ... citeste toata stirea