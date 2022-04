PSD si-a indeplinit obiectivul politic de a proteja cetatenii romani fata de standardele duble practicate de unii comercianti din UE

Partidul Social Democrat a sustinut in permanenta ca cetatenii romani trebuie sa se bucure de un tratament egal fata de toti ceilalti cetateni europeni. In acest sens, combaterea standardelor duble practicate de unii comercianti europeni in defavoarea consumatorilor romani a reprezentat pentru PSD un obiectiv politic major, realizat prin ordonanta de urgenta in domeniul protectiei consumatorilor, adoptata joi de Guvernul Romaniei consumatorilor.Actul normativ, initiat de ministrul PSD al ... citeste toata stirea