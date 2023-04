Medicul veterinar, Auras Chirita va reprezenta PSD in competitia pentru Primaria localitatii Dorobantu la alegerile locale din 2024. Vineri, 28 aprilie, Chirita si-a lansat candidatura in prezenta liderilor organizatiei judetene."Lansare de candidatura in Comuna DorobantuaEuroAstazi 28 Aprilie, colegul nostru Chirita Auras (tanar Fermier si medic veterinar) si-a lansat candidatura pentru primaria din Comuna Dorobantu, Judetul Calarasi. I-am avut alaturi pe domnul presedinte PSD Calarasi, ... citeste toata stirea