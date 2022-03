PSD solicita conducerii PNL chemarea urgenta la discutii a ministrilor liberali care inregistreaza restante in privinta indeplinirii jaloanelor din PNRR la 31 martie 2022

PSD solicita conducerii PNL sa-i cheme urgent la discutii pe ministrii liberali care inregistreaza restante in privinta indeplinirii jaloanelor din PNRR la 31 martie 2022.In fruntea listei se afla chiar Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene care are 5 jaloane in lucru, urmat de Ministerul Educatiei, Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii si Ministerul Justitiei, cu cate 3 jaloane aflate inca in lucru.Mentionam ca, dintre cele ... citeste toata stirea