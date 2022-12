PSD solicita eliminarea declaratiilor pe proprie raspundere pentru cei care au mai multe locuri de consum

PSD va propune in Coalitia de guvernare ca Executivul sa dispuna in regim de urgenta eliminarea reglementarii privind depunerea unei declaratii pe proprie raspundere in care trebuie precizat locul consum la care se acorda preturile plafonate la energie electrica.Formularea din lege este neclara, iar aplicarea ei ar introduce discriminari, in special in cazul chiriasilor care se incadreaza in limitele de consum pentru care se acorda preturi mai mici la energia electrica. Totodata, o astfel de ... citeste toata stirea