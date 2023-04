PSD solicita ca la nivelul Guvernului Romaniei sa se elaboreze in regim de urgenta un act normativ pentru suspendarea temporara a importurilor de cereale din Ucraina. In acest sens, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, care gestioneaza politica de comert a Romaniei, trebuie sa colaboreze cu Ministerul Agriculturii pentru redactarea actului normativ, care sa fie adoptat in cazul in care problema nu va fi solutionata in timp util la nivelul Comisiei Europene.PSD subliniaza ca aceasta ... citeste toata stirea