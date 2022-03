PSD solicita solidaritate din partea Uniunii Europene fata de statele membre afectate de conflictul din Ucraina

PSD considera ca Romania trebuie sa fie solidara cu toate deciziile Uniunii Europene privind sanctionarea severa a Federatiei Ruse pentru actul iresponsabil de agresiune militara impotriva Ucrainei.In acelasi timp, PSD considera ca Uniunea Europeana trebuie sa manifeste solidaritate fata de toate statele membre care sunt afectate de aceste sanctiuni impotriva Federatiei Ruse si in mod special fata de tarile aflate la granita cu Ucraina, care sunt implicate in mod direct in gestionarea ... citeste toata stirea