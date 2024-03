PSD | USR invoca "paie" asa-zis penale in ochii altora, dar nu vede "barna" coruptiei din propriul partid

PSD solicita conducerii USR sa iasa din starea de incompatibilitate cu propriile sloganuri de campanie si sa o suspende din partid pe inculpata Clotilde Armand.Cat timp USR ramane "Alaturi de propriii penali in functii publice" nu mai are niciun drept moral sa mai reclame fantezii penale in cazul altor politicieni!USR nu mai are nicio scuza pentru a face scut in jurul inculpatei Clotilde Armand. Este un dublu standard mizerabil. Initial au invocat ca nu s-a deschis dosar penal in urma ... citește toată știrea