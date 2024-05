PSD | V. Iliuta: Am venit azi in fata dvs. sa va arat sustinerea totala pentru primarul Marius Dulce

Liderul PSD Calarasi, Vasile Iliuta a tinut sa dezminta joi in cadrul unei conferine de presa zvonurile potrivit carora anumiti contracandidati, fara sa le dezvaluie si identitatea, s-ar lauda in spatiul public cu sustinerea sa. Iliuta a reiterat ssustinerea sa pentru primarul Marius Dulce, candidatul sustinut de PSD pentru Primaria Calarasi, la localele din 9 iunie."Vreau sa dezmintim si anumite lucruri care s-au intamplat in ... citește toată știrea