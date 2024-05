PSD | V. Iliuta: Sunt 4 localitati unde candidam singuri

La alegerile locale din 9 iunie, PSD nu va avea rivali in 4 localitati. Nici macar de la PNL, partidul care a dominat scena politica locala mai bine de 15 ani, pana in 2020. Anuntul a fost facut joi de presedintele Vasile Iliuta care a spus "Avem 4 localitati unde candidam singuri. E vorba de Manastirea, Frasinet, Gurbanesti si Vilcelele. Numai Partidul Social Democrat a depus liste cu candidati pentru Primarie si pentru Consiliul Local."In alta ordine de idei, Iliuta a mai precizat ca in ... citește toată știrea