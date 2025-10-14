Editeaza

PSD va elimina amendamentele la Legea RCA care afecteaza drepturile asiguratilor

Sursa: Arena
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 15:41
18 citiri
Deputatii PSD vor vota impotriva amendamentelor depuse la Legea RCA, prin care sunt limitate drastic drepturile si beneficiile asiguratilor.

PSD considera ca orice interventie legislativa in domeniul asigurarii obligatorii de raspundere civila auto trebuie sa isi propuna imbunatatirea conditiilor pentru persoanele asigurate, nu o inrautatire a lor.

Ca atare, PSD va respinge amendamentele introduse la Camera Deputatilor care ar oferi asiguratorilor o pozitie de forta in raport cu persoanele ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Calarasi
Dolarul a crescut cu peste 6 bani
Calarasi | Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in august, de 7.120 lei
Angajament respectat: PSD nu va face alianta cu AUR!
Ion Samoila: Romanii vor fi atenti la ceea ce spun politicienii, vor avea posibilitatea sa compare programele politice
Nicusor Cionoiu: Este timpul sa sustinem masuri care sa aduca un echilibru si sa imbunatateasca viata celor care muncesc din greu
Leul ramane cea mai stabila moneda din regiune
Cele mai citite stiri
CJCC | Invitatie la film: Roofman: Hotul de pe acoperis (2D)
Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, institutie subordonata Consiliului Judetean ...
FIDELIS de octombrie: Titluri de stat in lei si euro, cu dobanzi neimpozabile de pana la 8,20%
Incepand de astazi, 10 octombrie, pana vineri, 17 octombrie, persoanele fizice rezidente si ...
Sorin Grindeanu: Am renuntat la ideea de partid progresist
Presedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a propus luni, la Consiliul Politic National, ...
ActualitateBusinessSportLife Show