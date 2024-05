PSD | Vasile Iliuta: Promisiunile electorale le las celorlalti competitori politici, celor care mai au multe de demonstrat

Judetul Calarasi a avut, in trecut, nesansa unei administratii laxe, care a dus acest judet in topul rusinos al celor mai sarace judete din tara. De cativa ani insa paradigma s-a schimbat si vedem un aflux intens de investitii in sectoarele importante precum sanatatea, infrastructura rutiera si sectorul social.Vectorul acestor investitii? Vasile Iliuta, presedintele Consiliului Judetean Calarasi."Cand am preluat aceasta functie, aveam deja o experienta vasta in administratie si politica. ... citește toată știrea