Psihiatru, despre Bogdan Draghici, barbatul care a murit dupa ce a intrat cu masina in gardul Ambasadei Rusiei: "Un lup in blana de oaie"

"Bogdan Draghici este un pradator sexual, un violator de copii, o persoana care a fost acuzata, si deunazi condamnata, pentru aceste infractiuni, la 15 ani de inchisoare". Aceasta este opinia unui cunoscut psihiatru din Romania despre barbatul care a murit dupa ce s-a izbit cu masina in portile Ambasadei Rusiei in Romania. Medicul Gabriel Diaconu a postat pe pagina sa de socializare un mesaj privitor la incidentul care a avut loc miercuri dimineata, 6 aprilie, in Bucuresti. Spune ca l-a ... citeste toata stirea