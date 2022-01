R. Meseseanu: Am incercat sa oferim sprijin proiectelor de dezvoltare ale judetului

Liderul interimar al PRO Romania, organizatia judeteana Calarasi, consilierul judetean, Razvan Meseseanu a vorbit in interviul realizat mai jos despre anul politic 2021, despre pozitia PRO Romania in peisajul politic local dar si despre sansele de reusita ale aliantei PSD-PNL, asa cum sunt ele percepute dinspre PRO Romania Calarasi.Domnule Meseseanu, s-a tras cortina si peste 2021, al doilea an cu multiple provocari atat in plan sanitar cat si economic. Pandemia s-a rasfrant asupra ... citeste toata stirea