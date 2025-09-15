Editeaza

Radu Oprea: Masurile din programul de relansare economica propus de PSD nu aduc nicio apasare pe bugetul de stat

Sursa: Arena
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 11:50
14 citiri
Secretarul general al Guvernului Radu Oprea a declarat vineri, 12 septembrie 2025, ca masurile cuprinse in programul de relansare economica propus de PSD nu aduc nicio apasare pe bugetul de stat, pentru ca se vor aplica in viitor si nu micsoreaza baza impozabila de astazi.

"Masurile pentru relansarea economica pe care le-am prezentat ieri foarte pe scurt au trei componente principale. Prima - facilitatile fiscale de tipul creditului fiscal si amortizarii accelerate. A doua - mentinerea ...citește toată știrea

