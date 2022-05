Recensamant fata in fata. 280 de recenzori ies pe teren in judetul Calarasi

Un numar de 280 de recenzori vor fi in teren in judetul Calarasi pentru colectarea datelor de la cetateni. Marti, 31 mai, a inceput o noua etapa a Recensamantului Populatiei si Locuintelor 2021. Conform Institutiei prefectului, in urma sectorizarii, la nivelul judetului Calarasi, au rezultat 280 de sectoare, 102 in mediul urban (62 in municipiul Calarasi) si 178 in mediul rural. La data de 27 mai 2022, ultima zi a perioadei de autorecenzare a Recensamantului Populatiei si Locuintelor 2021, la ... citeste toata stirea