Recolta mica la orz in sudul tarii. Fermier: Productiile nu s-au ridicat peste patru tone la hectar

In sudul tarii unde nu a plouat aproape deloc in primele patru luni ale anului, recoltele sunt slabe. Secerisul la orz s-a incheiat cu productii mici, chiar si in fermele care aplica tehnologie performanta.Agriculturii spera sa aiba productii bune la grau, porumb si floarea soarelui. Ciprian Olteanu, fermier si reprezentant al Clubului Fermierilor Romania, administreaza 3.000 de hectare de teren in judetul Calarasi. Din anul 2016 este presedintele Organizatiei Utilizatorilor de Apa pentru ... citeste toata stirea