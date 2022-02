Retinuti pentru furtul a 29 de piese de la vagoanele unui tren de marfa

Doi barbati, in varsta de 31 si 48 de ani, din comuna Dragos Voda, au fost retinuti de politisti pentru furt calificat. Suspectii au sustras mai multe componente de la un tren de marfa aflat in statia din localitate, cu intentia de a le vinde la fier vechi. La data de 9 februarie, in urma unor activitati informativ-operative si de cercetare penala, Serviciul Judetean de Politie Trasporturi Calarasi a pus in executare doua mandate de perchezitie domiciliare, la locuintele unor persoane banuite ... citeste toata stirea