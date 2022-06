Rezultate Bacalaureat 2022 Calarasi. Rata de promovare este de 53%, printre cele mai mici din tara

Ministerul Educatiei a publicat astazi, 27 iunie, rezultatele obtinute de absolventii de liceu care au sustinut examenul de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2022. In Calarasi, niciun elev nu a obtinut media 10, iar rata de promovare este de 53%, cea mai mica din tara. Rezultatele au fost afisate atat in mediul online, cat si in centrele de examen, cu anonimizarea numelui si a prenumelui candidatilor. Contestatiile pot fi depuse/transmise luni, in intervalul orar 12.00 - 18.00, inclusiv prin ... citeste toata stirea