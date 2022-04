Rezultatul surprinzator al campaniei "Stop mita" la spitalul din Calarasi. Gestul facut de o pacienta

Campania "Stop mita" incepe sa dea rezultate la Spitalul Judetean de Urgenta din Calarasi. O pacienta multumita de serviciile medicale a decis sa doneze o suma de bani institutiei medicale. "Povestea sumelor de bani oferite in spital trebuie sa se opreasca". Acesta a fost mesajul pe care l-a transmis recent conducerea spitalului din Calarasi. Cei care doresc pot sa faca legal o donatie catre spital, in conditiile in care au fost multumiti de serviciile medicale si comportamentul cadrelor ... citeste toata stirea