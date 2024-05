Roseti | Nicolae Rajnoveanu: O campanie urata de tot!

Primarul comunei Roseti, Nicolae Rajnoveanu, sustinut de PSD pentru obtinerea unui nou mandat pe 9 iunie, reclama faptul ca este din nou subiectul unei campanii de denigrare initiata de contracandidatii sai pe retelele de socializare, acolo unde de regula poti sa scrii vrute si nevrute sub identitati false. Daca in urma cu 4 ani i-a fost "atacata" la greu familia, de data asta in vizor a fost luat si nepotul sau, un student cu rezultate foarte bune in strainatate."Este o campanie nelalocul ei ... citește toată știrea