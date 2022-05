RPL 2021 | Situatia autorecenzarii la nivelul Judetului Calarasi la aceasta data

Conform Hotararii nr. 10 a Comisiei Centrale pentru RPL 2021, etapa de autorecenzare s-a prelungit cu inca doua saptamani, pana in 27 mai 2022, perioada in care toti cetatenii pot sa completeze chestionarele online, fie individual din confortul propriu, fie asistati de catre un recenzor in spatiile special amenajate de catre primarii.Situatia chestionarelor completate este una foarte buna, Judetul Calarasi realizand un procent de aproximativ 46% raportat la populatia estimata la 1 decembrie ... citeste toata stirea