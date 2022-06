Rusaliile, marea sarbatoare a celor 50 zile de la Invierea lui Iisus Hristos. Credinte si superstitii

Pogorarea Sfantului Duh este o sarbatoare crestina importanta, praznuita intotdeauna duminica, la 50 de zile dupa Paste. De Rusalii, in acest an pe 12 iunie, este comemorata coborarea Sfantului Duh asupra ucenicilor lui Iisus din Nazaret. "Conform Noului Testament, acest eveniment a avut loc in ziua Rusaliilor evreiesti, la 50 de zile de la invierea lui Iisus. De aceea sarbatoarea crestina mai poarta denumirea de Cinzecime. Anul acesta, a doua zi de Rusalii este marcata luni, 20 iunie, cand ... citeste toata stirea