La tragerea Loto 6/49 de ieri, 25.06.2023, s-a castigat la categoria I cel mai mare premiu din istoria acestui joc in valoare de 50.096.011,76 de lei (peste 10,10 milioane de euro).Biletul norocos a fost jucat la agentia 76-081 din Bucuresti, Sectorul 6. Biletul a fost completat astfel: in zona A cu schema redusa cod 50, in zona B s-au jucat 7 numere si in zona C, de asemenea, s-a jucat schema redusa cod 50, in total 67 de variante, pretul biletului fiind de 469,50 de lei.Pe langa premiul de ... citeste toata stirea