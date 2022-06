S-a deschis expozitia agricola Agriplanta 2022, concept unic in Romania

Astazi a fost deschisa cea mai mare si dinamica expozitie agricola in camp din Romania, Agriplanta - RomAgroTec 2022 - editia a X-a, organizata de DLG Intermarketing, in parteneriat cu: A.P.I.M.A.R. Partenerul oficial al evenimentului este ICL Romania.De 10 ani, Agriplanta - RomAgroTec este locul de intalnire al profesionistilor din agricultura din Romania si nu numai, dar si al factorilor de decizie. Evenimentul este un concept unic in Romania, combinand loturi de proba de productie vegetala, ... citeste toata stirea