S-a semnat contractul de infiintare si extindere retea de apa in Fundulea si Ileana

A fost semnat contractul de infiintare si extindere alimentare cu apa in orasul Fundulea si comuna Ileana. Proiectul, in valoare de 14 milioane de euro si o perioada de executie a lucrarilor de 36 de luni, este parte din Proiectul POIM "Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a operatorului regional in judetele Calarasi si Ialomita, in perioada ... citeste toata stirea