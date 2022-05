Sacrificiile drumului catre succes. Povestea tinerei rome care a concertat pe cele mai mari scene ale lumii

Sacrificiile si compromisurile sunt necesare atunci cand vorbim de obtinerea performantei, insa ele par ca se dubleaza atunci cand intervine discriminarea rasiala. Cu toate acestea, exista si oameni care le-au facut fata cu succes si au obtinut aplauze la scena deschisa Raisa Mihai (24 de ani), bursiera la Roma Education Fund, a debutat in cinematografie la varsta de noua ani. De-a lungul timpului a fost distribuita in roluri de film si teatru. In prezent este studenta, Master anul I la ... citeste toata stirea